До 30 річниці незалежності України у Державному музеї іграшки відкрили нову виставку. Під одним дахом зібрали понад 200 традиційних ляльок із різних регіонів України. Експозицію бачила Тетяна Радченко.

Ляльки з Середньої Наддніпрянщини, Поділля, Карпат, Одещини та Слобожанщини у одній експозиції. Основу виставки становить колекція, подарована музею - Людмилою Орловою та Олександром Найденом. Подружжя понад 50 років досліджували та колекціонували народні ляльки.

Юлія Кобас, директорка Державного музею іграшки:

Людмила Семенівна почала з 60 року в селі Думанці, вона вперше побачила ляльку з христом на обличчі, її це дуже зацікавило, вона почала вивчати, вона подорожувала Київщиною, вона знаходила стареньких бабусь, вони робили ляльки, які робили в дитинстві їх бабусі.

Це типова лялька Північної Одещини з Одежини. Вона проста у виготовленні

Інна Шипілова, етнолог, спеціалістка з народної ляльки:

Бралась будь-яка одежина, фуфайка, куртка, хустина, все що завгодно, скручувалось, її можна було зав'язати хустиною і все, лялька готова.

У разі необхідності ляльку можна розмотати і використати річ, з якої вона зроблена, за призначенням. У музеї також представлена лялька бесарабських німців. Таких зразків лише кілька у світі.

Інна Шипілова, етнолог, спеціалістка з народної ляльки:

У нас була така задача знайти ляльку бесарабських німців, і вона у нас знайшлася.

А ось, наприклад, Львівщина небагата на ляльки, тут здебільшого популярна сувенірна продукція. Тому не вдалося знайти жодного екземпляра народної іграшки. Лишилися лише фотозгадки

За словами організаторів, лялька - це класика української культури, яку не варто забувати та витісняти сучасними іграшками. Це заклик до молодого покоління, народженого в незалежній Україні. Саме тому виставка і приурочена до 30 річниці незалежності.

Юлія Кобас, директорка Державного музею іграшки:

Зараз на сході України наші воїни борються за незалежність України і найчастіше, бо в мене чоловік воював, діти присилають воїнам вузлові ляльки, які вони їм шлють як обереги, для того, щоб лялька зберегла їх живими і здоровими.

Відвідати виставку може кожен охочий до 4 грудня включно.