Начальник Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев уходит в отставку. Об этом полицейский начальник сообщил на своей странице в Facebook.

Уважаемые буковинцы! Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области - за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения - без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины.

Дмитриев возглавлял полицию Буковины последние три года. Причину своей отставки он не назвал.

Как сообщали "Подробности", в пятницу, 20 августа, подал в отставку начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель. 19 августа рапорт написал и глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Напомним, что кадровые перестановки в полиции Украины началась после отставки главы МВД Арсена Авакова. Сообщалось, что в планах нового министра внутренних дел Дениса Монастырского было сменить руководителей управлений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

В начале августа подал в отставку руководитель Киевской полиции Андрей Крищенко. 11 августа его сменил Иван Выговский.

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Президент Украины Владимир Зеленский также "перетряхивает" силовые структуры: сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.

Потом глава государства взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.