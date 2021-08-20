Другий Північний потік та війна на Донбасі. У Москві Ангела Меркель з Володимиром Путіним говорили про Україну. Що саме? Які заяви пролунали на завершальній пресконференції? І хто телефонував фрау Меркель, коли вона прибула у Кремль? Тетяна Логунова - розкаже.

Сьогодні у Москві, завтра в Берліні, а у неділю вже в Києві. Візити Ангели Меркель до Росії та України багато в чому схожі. Їх не планували заздалегідь та оголосили майже одночасно. Обидві поїздки одноденні. І, що найголовніше, з Путіним та Зеленським канцлерка Німеччини планує обговорити одні й ті самі теми.

Багато хто називає ці візити "прощальними". Це справді так, вже восени Ангела Меркель піде з посади. Але водночас, ці зустрічі є ще і ключовими. Адже ніхто не знає, яка партія переможе на парламентських виборах і як довго формуватиметься нова німецька правляча коаліція.

Тож для Ангели Меркель вкрай важливо закрити справи і передати їх своєму наступнику чи наступниці. Тобто, зняти усі питання щодо добудови "Північного Потоку -2" і досягти хоч якогось прогресу у виконанні мінських домовленостей.

До Москви Меркель прибула в обід. Спочатку канцлерка поклала квіти до могили невідомого солдата, а вже потім вирушила у Кремль, на зустріч із Володимиром Путіним. Почалося з курйозу. Під час вітальної промови президента Росії, у Меркель раптово задзвонив мобільний телефон.

За переговорами та робочим обідом Меркель і Путін провели більше трьох годин. А потім вийшли на спільну пресконференцію. І заявили: говорили про двосторонні відносини, Афганістан та ситуацію на сході України.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Нормандський формат - це єдиний політичний формат, який в нас є. Наразі ми спостерігаємо відсутність прогресу, певну стагнацію. На лінії розмежування знову гинуть українські солдати. Востаннє ми зустрічалися у нормандському форматі у грудні 2019 року у Парижі і, на жаль, сторони не виконали взяті там на себе зобов'язання.

Володимир Путін, президент Росії:

Не может не тревожить и то, что в Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов - по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. И в этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств.

Ще одна прогнозована тема - "Північний Потік-2". Росія хоче запустити газогін вже до кінця цього року. Меркель, зі свого боку, наполягає на гарантіях безпеки для України. Йдеться про продовження газової транзитної угоди між Києвом та Москвою строком до 10 років.

Ангела Меркель канцлерка Німеччини:

Ми говорили про спільну заяву Німеччини і США щодо добудови Північного Потоку-2. Ми призначили представника німецького уряду, досвідченого переговорника пана Вальдерзеє, який опікуватиметься переговорами щодо продовження транзитного газового договору після 2024 року.

А ще канцлерка закликала Путіна звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Рівно рік тому політику стало погано на борту літака, що виконував рейс "Томськ-Москва". У стані коми Навального доправили на лікування в Німеччину, де експерти встановили отруєння "Новачком". Після повернення до Росії опозиціонера затримали і засудили до тюремного ув'язнення.