Колони військових, танки і... знову величезні затори. Сьогодні в Києві - Друга репетиція параду до Дня незалежності. Щоправда, цього разу - все тривало з пригодами. І репетицію навіть довелося на короткий час призупинити - бо несподівано зламався... танк. Тож його просто відбуксували з Хрещатика.

І зараз за усім цим спостерігає наш Олександр Васильченко. Він - у центрі столиці, і на прямому зв'язку зі студією. Сашо, чекаємо від тебе всіх подробиць, Як відбувається репетиція військового параду.

Вітаю, Наталю! Зараз тут, на Хрещатику, зібрались тисячі людей. І хоча це лише репетиція параду - охочих побачити це дійство дуже багато. Щоправда, сам початок репетиції дещо затримався. Бо за попередньою інформацією, зламався один з танків, який має їхати в колоні. З нього почало витікати паливо. Тож його вирішили відбуксувати, але під час транспортування військові ледь не протаранили опору мосту!

Але близько вісімнадцятої години - все-таки вдалося розпочати репетицію. Після вступної промови наживо пролунав гімн України і Хрещатиком рушила піша колона. Далі за сценарієм у небі з'являються гелікоптери і літаки. Завершує дійство колона військової техніки. Люди у захваті.

Навіть гордість переповнює. Така гордість:за нашу країну, за нашу армію. І ми дуже вдячні нашим військовим.

Я люблю нашу армію. І дуже її поважаю.

Мені найбільше сподобалося літаки коли літали. Великий літак такий літав, прикольний дуже.

Організатори обіцяють, це буде наймасштабніший парад за весь час незалежності України. У ньому беруть участь майже 5 тисяч військовослужбовців із 36 піших розрахунків. Це і сухопутні війська, військово-морські, повітряні сили, дисантно-штурмові війська. Також задіяно понад 400 одиниць техніки і 35 літальних апаратів.

Олександр Сирський, командувач сухопутних військ ЗСУ:

Я хочу також згадати тих, завдяки кому цей парад відбувається. Відбувається підготовка завдяки тим, хто зараз в ООС виконує бойові завдання. Ну і за традицією на день незалежності мною забезпечено грошовою винагородою всіх поранених за цей рік. Всіх військовослужбовців, які отримали поранення, вони отримають в залежності від поранення від 2500 до 10000 гривень.

На самому Майдані Незалежності ще тривають монтажні роботи. Збирають екрани та сцену. Завершать їх скоріш за все у неділю, саме тоді має пройти третя репетиція параду. Ну і зворотній бік цього дійства - це звісно, затори. І в середу, і сьогодні - середмістя перекрите, то Київ - буквально зупинився.

Ми з оператором добиралися до центру більше години. Тож киянам слід підготуватися до Третьої репетиції. Цієї неділю від обіду центр знову перекриють. Але обіцяють сюрпризи. Які саме, я вам розповім післязавтра 22 серпня.