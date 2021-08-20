Врачи считают, что нужно снизить уровень рекомендуемой суточной дозы потребления сахара. Они также назвали альтернативу сахару, передает newsyou.info.

Суточная норма сахара включает в себя потребление сахарозы, глюкозо-фруктозного сиропа, крахмальной патоки. По мнению медиков, нахождение этих веществ в рационе является нормальным, но нужно следить, чтобы их число не было чрезмерным.

Медики также сообщили, что сахар можно заменить полисахаридами. Речь идет о пищевых волокнах, которые содержатся в зерновых и цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах.

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