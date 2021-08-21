Вакцинация от коронавируса: сколько людей сделали прививку [ Редактировать ]
В Украине с начала вакцинальной кампании проведено уже 8 099 146 прививок от коронавируса. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 3 066 426 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Одной дозой прививали по крайней мере уже более 5 млн украинцев.
За минувшие сутки вакцинировали 147 118 человек.
- Одну дозу получили 60 970 человек,
- Полностью иммунизированные - 86 148 человек.
В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, 329 центров вакцинации.
Читайте также, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами.
Кроме того, американские ученые изучили две мРНК-вакцины от коронавируса производства компаний Moderna и Pfizer, чтобы проверить, какая из них более эффективна против коронавируса штамма "Дельта". Исследование проводилось с участием более 50 тысяч пациентов при участии клиники Мэйо в штате Миннесота.
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