В Украине с начала вакцинальной кампании проведено уже 8 099 146 прививок от коронавируса. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 3 066 426 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Одной дозой прививали по крайней мере уже более 5 млн украинцев.

За минувшие сутки вакцинировали 147 118 человек.

Одну дозу получили 60 970 человек,

Полностью иммунизированные - 86 148 человек.

В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, 329 центров вакцинации.

Читайте также, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами.

Кроме того, американские ученые изучили две мРНК-вакцины от коронавируса производства компаний Moderna и Pfizer, чтобы проверить, какая из них более эффективна против коронавируса штамма "Дельта". Исследование проводилось с участием более 50 тысяч пациентов при участии клиники Мэйо в штате Миннесота.

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