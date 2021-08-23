У США внаслідок повені загинули 22 людини [ Редактировать ]
22 людини загинули, понад 30 зникли безвісти внаслідок повені в американському штаті Теннессі. Там пройшли сильні зливи. Подекуди випало до пів метра опадів. Затоплені вулиці та будинки. Пошкоджено електромережі.
Двоє із загиблих - діти, їх змило водою разом із батьком. Чимало жителів опинилися заблокованими у своїх оселях. До рятувальних робіт залучили Нацгвардію.
по теме
Постраждали близько 12 тисяч гаїтян. Пошукові роботи тривають, рятувальникам заважають рясні дощі та повторні підземні поштовхи
Шторм супроводжували зливи й вітер швидкістю 130 кілометрів за годину. Стихія вдарила по курортах на березі Карибського мор
Також пожежа знищила лінію електропередач, залишивши без електрики кілька населених пунктів. Владі довелося евакуювати майже 7 тисяч жителів. Не вщухають пожежі у Греції
Прохолода з наслідками: спека нарешті покинула Україну, проте замість полегшення прийшло інше лихо
За заході Японії вирує стихія - у країні оголосили найвищий рівень небезпеки