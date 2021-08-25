Швейцария передала Украине 1,5 млн экспресс-тестов на COVID [ Редактировать ]
Швейцария выделила Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на антиген. Их будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в Украине.
"Глава Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ "Станица Луганская" передал 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Швейцария выделила на гуманитарную помощь 6,7 млн швейцарских франков (196 млн гривен, - ред.).
"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.
Читайте также, Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения, препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам.
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