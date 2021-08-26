"Копеечные" полеты: новый европейский "лоукостер" начнет летать в Украину [ Редактировать ]
С 1 сентября 2021 года в Украину начнет летать "локукостер" Eurowings. который является дочерним подразделением немецкой авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь".
Первый рейс лоукостера приземлится на территории столичных воздушных ворот. Самолет выполнит перелет по направлениям Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф. Известно, что согласно планам авиаперевозчика, рейсы будут выполнятся раз в неделю.
Отмечается, что в авиапарке компании Eurowings присутствуют воздушные суда, произведенные французской авиастроительной компанией Airbus.
Читайте также, украинская авиакомпания SkyUp потеряла право на полеты по 33 маршрутам за границу из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова. Авиакомпания также уменьшила частоту полетов из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью и Пальму-де-Майорку.
Кроме того, ирландский "лоукост" Ryanair запустл из Украины 18 новых маршрутов из Украины. Такое решение было принято руководством компании в связи с началом новой навигации, возобновились авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.
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