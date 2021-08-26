Двоє спортсменів зняли відео паркур-прогулянки [ Редактировать ]
Паркур-прогулянка Гранд-базаром Стамбула. Двоє спортсменів, Ді Томаззо та Назаль Нехір, показали видовищні трюки в галереях відомого турецького ринку.
Цей ролик - остання частина світового турне австралійця історичними містами з небачених досі ракурсів. Туркеня ж була гідом і партнеркою.
Щоб зняти приголомшливі кадри, знадобилося сім днів. Над створенням відео працювала команда з 25-ти людей.
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