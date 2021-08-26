У Києві невідомий жбурнув коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Про це повідомила сама омбудсмен на своєму телеграм-каналі. За словами Денісової, зловмисника вже спіймали. Ним виявився уродженець Київщини.

Під час затримання при ньому виявили й інші вибухові речовини.