В офіс омбудсмена у Києві жбурнули коктейль Молотова [ Редактировать ]
У Києві невідомий жбурнув коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
Ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Про це повідомила сама омбудсмен на своєму телеграм-каналі. За словами Денісової, зловмисника вже спіймали. Ним виявився уродженець Київщини.
Під час затримання при ньому виявили й інші вибухові речовини.
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