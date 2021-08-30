Аэропорт Кабула подвергся ракетной атаке - Reuters [ Редактировать ]
Аэропорт Кабула атаковали ракетами, сообщили представители США. Их перехватила система противовоздушной обороны (ПВО).
Всего было выпущено пять ракет. Пока неизвестно, все ли они были сбиты. Также нет информации о жертвах и пострадавших.
Возле аэропорта Кабула 26 августа произошел теракт. Погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военных. После этого США нанесли два авиаудара по террористам. Один из них произошел в Кабуле.
Ранее мы писали, что в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, в одну из больниц в центре столицы были доставлены тела 145 убитых.
Кроме того, Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящие время американцы вывозят оборудование. В Минобороны США не уточнили, сколько американских военных сейчас находятся в аэропорту афганской столицы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 23 августа, Украина выполнила третий рейс из Кабула, эвакуировав из захваченного талибами Афганистана 41 украинца и 57 афганцев
Сейчас в Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД
Такое решение принято из-за большого скопления в воздушной гавани желающих покинуть страну
Также НАТО напомнил будущему правлению о его обязательствах
Соединенные Штаты Америки планируют ускорить процесс эвакуации афганцев и своих граждан