Аэропорт Кабула атаковали ракетами, сообщили представители США. Их перехватила система противовоздушной обороны (ПВО).

Всего было выпущено пять ракет. Пока неизвестно, все ли они были сбиты. Также нет информации о жертвах и пострадавших.

Возле аэропорта Кабула 26 августа произошел теракт. Погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военных. После этого США нанесли два авиаудара по террористам. Один из них произошел в Кабуле.

Ранее мы писали, что в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, в одну из больниц в центре столицы были доставлены тела 145 убитых.

Кроме того, Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящие время американцы вывозят оборудование. В Минобороны США не уточнили, сколько американских военных сейчас находятся в аэропорту афганской столицы.

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