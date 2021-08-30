С завершением эвакуации из Афганистана страна находится на пороге более серьезного гуманитарного кризиса. С ним столкнется все 39-миллионное население Афганистана.

Сообщается, что верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди повторил призыв к тому, чтобы границы Афганистана оставались открытыми, и большее количество стран разделило гуманитарную ответственность с Ираном и Пакистаном, которые уже приняли 2,2 млн афганцев.

"Воздушные перевозки из Кабула завершатся в считанные дни, и разворачивающаяся трагедия больше не будет так заметна. Но это по-прежнему будет повседневной реальностью для миллионов афганцев. Мы не должны отворачиваться. Гораздо более серьезный гуманитарный кризис только начинается", - говорится в заявлении Гранди.

Ранее мы писали, что в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, в одну из больниц в центре столицы были доставлены тела 145 убитых.

Кроме того, Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящие время американцы вывозят оборудование. В Минобороны США не уточнили, сколько американских военных сейчас находятся в аэропорту афганской столицы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.