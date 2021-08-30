Україна зберігає п'яте місце на Паралімпіаді-2020 [ Редактировать ]
Україна фантастично потужно виступає на Паралімпіаді в Токіо. За шостий день змагань маємо ще два золота. Авторкою першого стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі шість з настільного тенісу.
Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Йому не було рівних в запливі на 100 метрів на спині. Крім цього, наші спортсмени сьогодні вибороли ще п'ять срібних та чотири бронзові медалі.
Загалом за кількістю нагород Україна нині четверта. Більше - здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У турнірній таблиці наша збірна утримує п'яте місце.
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Плюс дев'ять нагород, дві з яких золоті. Це сьогоднішній здобуток наших спортсменів на Паралімпійських іграх.
На аеродромі в Гостомелі восьмеро найсильніших спортсменів змогли посунути лайнер із повним баком, вагою понад 300 тонн, на більше як чотири метри за одну хвилину і 13 секунд
Українські параолімпійці в Токіо в перший же день здобули Золото, срібло й бронзу. Золоту медаль Україні принесла плавчиня Єлизавета Мерешко
"Срібло" здобули плавці Антон Коль, Олексій Вірченко та Максим Крипак, а також Артем Манько й Олена Федота вони змагалися у фехтуванні на візках