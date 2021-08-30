Більше здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії

Україна фантастично потужно виступає на Паралімпіаді в Токіо. За шостий день змагань маємо ще два золота. Авторкою першого стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі шість з настільного тенісу.

Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Йому не було рівних в запливі на 100 метрів на спині. Крім цього, наші спортсмени сьогодні вибороли ще п'ять срібних та чотири бронзові медалі.

Загалом за кількістю нагород Україна нині четверта. Більше - здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У турнірній таблиці наша збірна утримує п'яте місце.