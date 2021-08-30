Гірше вже немає куди: у Черкасах медики борються за життя семирічного хлопчика [ Редактировать ]
У Черкасах медики продовжують боротися за життя семирічного Андрійка Лясова. Дитину без свідомості привезла в лікарню швидка ще 24 серпня. Хлопчик був у бабусі, яка і викликала допомогу.
Щоправда, запізно, при огляді медики виявили численні травми, гематому головного мозку і пролежні, які вказують, що він пролежав без руху щонайменше три доби.
За версією бабусі дитина впала з гори цегли, а вона намагалась її самотужки вилікувати. Поліція зараз теж підтримує цю версію. Та от медики вважають, що більшість травм дитини більше схожі на сліди від тортур. Бабусі вже оголосили підозру за статтею 135 залишення в небезпеці. І вона, і батьки дитини від коментарів утримуються.
Віктор Жила, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Черкаської обласної дитячої лікарні:
Різних ступенів пошкодження шкіряних покривів, тулуба, кінцівок, надірване вухо, відбита нижня губа, кусок губи і пошкодження статевого члена ну стан з самого початку вкрай тяжкий, зараз, дитина знаходиться в стадії термальної коми. Гірше вже немає куди.
Зоя Вовк, начальниця сектору комунікації ГУНП у Черкаській області:
В ході досудового розслідування встановлено, що жінка, спостерігаючи поганий стан хлопчика не звернулась до закладів охорони за професійною допомогою і самостійно надавала домедичну допомогу дитині зараз ми чекаємо на висновки і результати судово-медичної експертизи ще заранє давати кваліфікацію травмам, які отримав хлопчик.
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