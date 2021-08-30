Медики вважають, що більшість травм дитини більше схожі на сліди від тортур

У Черкасах медики продовжують боротися за життя семирічного Андрійка Лясова. Дитину без свідомості привезла в лікарню швидка ще 24 серпня. Хлопчик був у бабусі, яка і викликала допомогу.

Щоправда, запізно, при огляді медики виявили численні травми, гематому головного мозку і пролежні, які вказують, що він пролежав без руху щонайменше три доби.

За версією бабусі дитина впала з гори цегли, а вона намагалась її самотужки вилікувати. Поліція зараз теж підтримує цю версію. Та от медики вважають, що більшість травм дитини більше схожі на сліди від тортур. Бабусі вже оголосили підозру за статтею 135 залишення в небезпеці. І вона, і батьки дитини від коментарів утримуються.

Віктор Жила, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Черкаської обласної дитячої лікарні:

Різних ступенів пошкодження шкіряних покривів, тулуба, кінцівок, надірване вухо, відбита нижня губа, кусок губи і пошкодження статевого члена ну стан з самого початку вкрай тяжкий, зараз, дитина знаходиться в стадії термальної коми. Гірше вже немає куди.

Зоя Вовк, начальниця сектору комунікації ГУНП у Черкаській області: