У Києві вшанували пам'ять загиблих нацгвардійців [ Редактировать ]
Пам'ять чотирьох загиблих під Верховною Радою нацгвардійців вшанували на площі Конституції.
Шість років тому вони загинули від розриву гранати під час сутичок поблизу парламенту. У жалобній церемонії взяли участь родичі, побратими, керівництво ради та представники міністерства внутрішніх справ. Нацгвардійців вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.
Нагадаю, сутички виникли в останній день літа у 2015 році. Агресивно налаштовані активісти протестували проти ухвалення змін до Конституції. На позачерговому засіданні депутати голосували за децентралізацію. Сутички сталися з силовиками, вибухнула граната. Справу тоді кваліфікували як теракт.
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