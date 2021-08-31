Пам'ять чотирьох загиблих під Верховною Радою нацгвардійців вшанували на площі Конституції.

Шість років тому вони загинули від розриву гранати під час сутичок поблизу парламенту. У жалобній церемонії взяли участь родичі, побратими, керівництво ради та представники міністерства внутрішніх справ. Нацгвардійців вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.

Нагадаю, сутички виникли в останній день літа у 2015 році. Агресивно налаштовані активісти протестували проти ухвалення змін до Конституції. На позачерговому засіданні депутати голосували за децентралізацію. Сутички сталися з силовиками, вибухнула граната. Справу тоді кваліфікували як теракт.