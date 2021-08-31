У голливудской кинозвезды Шэрон Стоун умер племянник Ривер Стоун, которому 8 сентября должен был исполниться год. О трагедии в семье артистка сообщила в соцсетях.

Актриса опубликовала в Instagram видео, посвященное малышу, под аккомпанемент песни Эрика Клэптона "Tears in Heaven" ("Слезы в небесах"). Голливудские знаменитости в комментариях к видео выражают соболезнования звезде "Основного инстинкта".

О том что маленький Ривер попал в больницу, Шерон Стоун сообщила 27 августа. Утром родители обнаружили ребенка в кроватке без сознания. Малыша сразу госпитализировали и поместили под ИВЛ. Врачи диагностировали у него отказ всех внутренних органов.

Ривер - сын брата Шэрон Патрика. 63-летняя актриса дважды официально была замужем, но у нее есть только приемные дети: 15-летний Куинн, 16-летний Лэрд и 21-летний Роан.

Ранее "Подробности" публиковали отрывок из автобиографии Шэрон Стоун, посвященный съемкам эротического триллера "Основной инстинкт". Актриса утверждает, что ее обманом заставили показать интимное место в знаменитой сцене допроса.