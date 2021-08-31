ДТП зі "слугою народу": справу розслідуватиме ДБР [ Редактировать ]
Аварію за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна розслідуватиме ДБР. Оскільки фігурант справи - народний депутат.
Про це повідомили в столичній поліції. І додали, що всі матеріали справи передадуть слідчим державного бюро розслідувань.
Сам винуватець ДТП на зв'язок не виходить, заявляють у політсилі. Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняє, що його колега у відпустці та займається сімейними справами. Нагадаю, за даними ЗМІ, нардеп Олександр Трухін - нібито напідпитку - протаранив автівку на Бориспільській трасі.
Постраждали шестеро людей, двоє з них - діти. При цьому інформацію про аварію деякі мас-медіа намагалися "зачистити".
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