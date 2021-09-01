ЄС готовий провести консультації з Україною щодо "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Про готовність до консультацій із Україною щодо газогону заявили і в Європейській комісії. Та додали - Євросоюз, як і раніше, цитую, "надає великого значення енергетичній безпеці України".
Водночас, коли саме відбудуться консультації - поки що не повідомляють. Нагадаю, минулого тижня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу оператора "Північного потоку-2". І зобов'язав його бути незалежним від "Газпрому".
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