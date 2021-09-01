Податкова амністія. Відсьогодні громадяни України мають можливість задекларувати свої статки. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Українцям надається право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки та збори. Кампанія із одноразового декларування активів фізичних осіб здійснюється лише за бажанням і триватиме рік - до першого вересня 2022 року. Про інші економічні новини - Марина Глущенко.

Майже на третину планує збільшити виробництво цукру Україна цього року. За даними Мінекономіки, на 2021-2022 роки передбачають його продукцію на майже півтора мільйона тон. Враховуючи перехідні залишки, загальна пропозиція бурякового цукру становитиме один мільйон 740 тисяч тон.

На сьогодні цукрова галузь України дозволяє виробляти до двох мільйонів тон на рік, що майже вдвічі перевищує внутрішні потреби країни.

Мінцифра має план зі зменшення кількості російського контенту на українському YouTube. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На зустрічі з віце-президентом Google Караном Бхатія, Федоров запропонував Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором змісту сторінок українського відео-хостінгу. Зараз на стартових YouTube-сторінках українцям пропонують винятково російський контент.

Перекази з-за кордону в Україну зросли на 40%. Як повідомили у Нацбанку, у першому півріччі поточного року перерахування через системи переказів у нашу державу з інших збільшилися на 1,47 млрд доларів. На загальну суму -5,976 млрд. У минулому році - на 4,55 млрд доларів. Країни-лідери, з яких українці пересилають додому гроші: США, Ізраїль та Італія. Найбільше коштів з-за кордону переведено було до Києва, Дніпропетровської та Львівської областей.

П'ять енергоблоків на 30 мільярдів доларів. Український Енергоатом та американська Westinghouse Electric компанії підписали меморандум про будівництво енергоблоку на Хмельницькій АЕС. Наразі передбачено зведення першого енергоблоку як пілотного проєкту. У рамах співпраці планують будівництво ще чотирьох енергоблоків за технологією Westinghouse. Терміни запуску нових потужностей ще уточнюють.