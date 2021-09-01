У Європі підрахували, як кожен вид транспорту забруднює атмосферу.

За інформацією інформагенції DPA, найменше шкодять кораблі, занечищуючи повітря на 13 із половиною відсотків. Майже аналогічний показник і у авіації - близько 14 із половиною відсотків. А от найбільше псує атмосферу автотранспорт - 71 відсоток. Водночас оприлюднили невтішну статистику в ООН.

Унаслідок забруднення повітря щороку у світі помирає близько семи мільйонів людей. В організації наголосили - це більше, ніж від війн, туберкульозу чи куріння. Крім цього, в ООН відзвітували і про наслідки кліматичних, метеорологічних і гідрологічних явищ.

За останні 50 років вони призвели до гибелі понад двох мільйонів людей, а матеріальний збиток склав більш як три з половиною трильйони доларів.