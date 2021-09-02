Зміїна отрута проти ковіду. Бразильські науковці за допомогою плазунів шукають новий спосіб подолати пандемію. Докладніше про розробку - в нашому сюжеті.

Усе є отрута, і все - ліки. І навіть ліки проти ковіду. Це намагаються довести вчені з бразильського міста Сан-Карлос. Вони виявили в зміїній отруті пептид, що унеможливлює поширення коронавірусу. Для дослідів використали речовину, яку виділяють плазуни поширеного в Південній Америці виду жараракусу.

Рафаель Ґвідо, дослідник:

Ми можемо показати, що компонент зміїної отрути здатний пригнічувати дуже важливий білок у складі вірусу.

Цей білок має неабияке значення для розмноження самого коронавірусу. Як показали дослідження на мавпах, знайдений компонент отрути пригнічує його на 75 відсотків, не завдаючи шкоди клітинам. Результати експериментів опублікували в авторитетному науковому журналі "Molecules".

Рафаель Ґвідо, дослідник:

Це перший крок у довгій подорожі, процес буде тривалий. Але дослідження показало, що потенціал у нашого відкриття є.

Далі дослідники планують оцінити ефективність різних доз цього компоненту для протидії коронавірусу. А головне - з'ясувати, чи допоможе він унеможливити проникнення інфекції в організм, і чи можна застосовувати знахідку для профілактики. Але говорити про якісь часові межі дослідники не беруться.

Джузеппе Пурто, директор біологічного музею Бутантанського інституту:

Ми побоюємося, що люди кинуться полювати на жараракусу по всій Бразилії. Ніби з допомогою цих змій зможуть врятувати світ, самих себе чи своїх рідних. Але це не так. Безумовно, наше відкриття важливе, але полювання на тварин тут не допоможе. Компонент, який ми відкрили, це лише маленька частка отрути. Сама собою вона не здатна вилікувати від коронавірусу.

Науковці запевняють, що знайдений в зміїній отруті пептид можна синтезувати в лабораторії. Для цього не потрібно ані ловити, ані вирощувати плазунів спеціально.