С-300, "Оса " та "Бук" стоять на сторожі українського повітря [ Редактировать ]
Українське небо під контролем. Стратегічні частини протиповітряних сил України провели навчання на півдні країни.
Брали участь потужні ракетні комплекси, що можуть уражати літаки противника на відстані у сотні кілометрів. Йдеться про С-300, "Оса " та "Бук". Це так звані батареї керованих ракет для захисту цілих регіонів від ворожих повітряних сил та морських кораблів .
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ України:
В ході тренування пункти управління вчилися визначати характери цілі та визначати розрахунки. Впевнено діяли під час виконання завдань, щодо вогневого враження, повітряного нападу. Тренування засвідчило - оборонці півдня захищають наш повітряний простір надійно.
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Брали участь потужні ракетні комплекси, що можуть уражати літаки противника на відстані у сотні кілометрів. Йдеться про С-300, "Оса " та "Бук".
За сценарієм, диверсанти планували знищити українську стратегічну інфраструктуру
За сценарієм, диверсанти планували знищити українську стратегічну інфраструктуру
Йдеться про С-300, "Оса " та "Бук". Це так звані батареї керованих ракет для захисту цілих регіонів від ворожих повітряних сил та морських кораблів.
Окрім чеських вояків, у вишколі беруть участь підрозділи: Франції, Угорщини, Німеччини, Нідерландів, Польщі, США, Словаччини та Великої Британії.