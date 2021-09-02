Українське небо під контролем. Стратегічні частини протиповітряних сил України провели навчання на півдні країни.

Брали участь потужні ракетні комплекси, що можуть уражати літаки противника на відстані у сотні кілометрів. Йдеться про С-300, "Оса " та "Бук". Це так звані батареї керованих ракет для захисту цілих регіонів від ворожих повітряних сил та морських кораблів .

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ України: