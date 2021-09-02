Побиттям... Учительки закінчилися батьківські збори на Херсонщині. А все - через конкуренцію. Кому перейшла дорогу викладачка? Про непедагогічні методи з’ясування стосунків - дивіться далі.

Жінка показує руку в синцях та припухле обличчя. В такому вигляді вона повернулася… з роботи. Альона вчителює в ліцеї села Благодатне. І того дня проводила батьківські збори.

Альона Таточенко, вчителька Благодатненського ліцею:

Вона зайшла за спиною своєї мами, як ви зараз стоїте, почала мене шарпать. Потім, коли я пустила дитину, бо дитина в мене на руках була (немає ще двох років сину) я намагалася його спустить, вона нанесла мені два удари.

Побила Альону - дочка її колеги - вчительки пенсіонерки. І це каже жінка, вже не перший випадок агресивної поведінки в її бік.

Альона Таточенко, вчителька Благодатненського ліцею:

Вона - вчитель-пенсіонер за контрактом. В неї контракт до 29 жовтня. Як скоротилася моя ставка в середній школі, я лишилася без роботи. Мені запропонували перейти.

Ми намагалися з'ясувати у нападниці мотив її вчинку. Проте знайти кривдницю не вдалося, вдома її не було. Директорка ліцею шокована. Каже, незахищеними тепер почуваються і інші вчителі, і вона сама.

Галина Балокан, директорка Благодатненського ліцею:

Можливо, і я боюся, чому мені не бояться. Я з вами поговорю, а потім і мене поб'ють.

Односельці кажуть, що нападниця - мати-одиначка, яка виховує двох дітей. Але раніше такої агресивної поведінки за нею не помічали.

Вадим Слободенюк, житель села Благодатне:

Вона - з молодшого покоління. Молодше покоління не знає, що таке вчитель, людина, яку поважать должні. Вона сама жалкує, що так случилося.

Розбиратися в ситуації з побиттям тепер мають правоохоронці. В поліції відкрили справу.

Віталій Байдаров, т.в.о. начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області:

Встановлено, що даний конфлікт стався через неприязні відносини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження".