Для вчительки з Херсонщини батьківські збори закінчились побиттям [ Редактировать ]
Побиттям... Учительки закінчилися батьківські збори на Херсонщині. А все - через конкуренцію. Кому перейшла дорогу викладачка? Про непедагогічні методи з’ясування стосунків - дивіться далі.
Жінка показує руку в синцях та припухле обличчя. В такому вигляді вона повернулася… з роботи. Альона вчителює в ліцеї села Благодатне. І того дня проводила батьківські збори.
Альона Таточенко, вчителька Благодатненського ліцею:
Вона зайшла за спиною своєї мами, як ви зараз стоїте, почала мене шарпать. Потім, коли я пустила дитину, бо дитина в мене на руках була (немає ще двох років сину) я намагалася його спустить, вона нанесла мені два удари.
Побила Альону - дочка її колеги - вчительки пенсіонерки. І це каже жінка, вже не перший випадок агресивної поведінки в її бік.
Альона Таточенко, вчителька Благодатненського ліцею:
Вона - вчитель-пенсіонер за контрактом. В неї контракт до 29 жовтня. Як скоротилася моя ставка в середній школі, я лишилася без роботи. Мені запропонували перейти.
Ми намагалися з'ясувати у нападниці мотив її вчинку. Проте знайти кривдницю не вдалося, вдома її не було. Директорка ліцею шокована. Каже, незахищеними тепер почуваються і інші вчителі, і вона сама.
Галина Балокан, директорка Благодатненського ліцею:
Можливо, і я боюся, чому мені не бояться. Я з вами поговорю, а потім і мене поб'ють.
Односельці кажуть, що нападниця - мати-одиначка, яка виховує двох дітей. Але раніше такої агресивної поведінки за нею не помічали.
Вадим Слободенюк, житель села Благодатне:
Вона - з молодшого покоління. Молодше покоління не знає, що таке вчитель, людина, яку поважать должні. Вона сама жалкує, що так случилося.
Розбиратися в ситуації з побиттям тепер мають правоохоронці. В поліції відкрили справу.
Віталій Байдаров, т.в.о. начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області:
Встановлено, що даний конфлікт стався через неприязні відносини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження".
Альона ж сподівається не лише на допомогу правоохоронців, а й на захист. Адже після цього випадку - побоюється жити в селі, хоча переїжджати і залишати улюблену роботу не хоче.
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