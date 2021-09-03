На сході України зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню [ Редактировать ]
Одного українського військового поранив ворог на сході країни.
Загалом за минулу добу було п'ять порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
Також застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють. Тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати.
Неподалік Новотошківського ворог із безпілотника скинув на українські позиції гранату. Три ворожих обстріли зафіксували вже сьогодні.
Ворог тричі обстрілював позиції українських армійців. Поблизу Новозванівки та Шумів відкрив вогонь зі станкових проти-танкових гранатометів.
Передові позиції наших вояків знаходяться на відстані автоматного пострілу з боку противника. Тому нічні зміни чергових тут проходять швидко і без зайвих розмов - бійцям треба якнайшвидше спуститися в укриття.
Загалом за минулу добу було чотири порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.