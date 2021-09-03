Курьеры Bolt в Киеве объявили забастовку [ Редактировать ]
Источник: ОО "Трудовые Инициативы"
Курьеры сети доставки еды Bolt Food начали забастовку из-за изменений условий работы. Об этом сообщается на Facebook-странице ОО "Трудовые Инициативы".
Ежедневно после 14:00 курьеры будут выключать приложение Bolt и прекращать работу. Бойкот будет длиться до начала переговоров с представителями компании.
"Забастовка началась после снижения выплат почти на 50%. Расходы на транспорт те же, риски те же, а денег вдвое меньше. Это нас возмутило!", - объяснил курьер Артем. Он объясняет, что работа курьеров сложная и опасная:
Постоянно слышишь о товарищах, которые попали в ДТП, лечатся, имели операцию и т.д. За 7 дней работы по 8-10 часов курьер проезжает более 1000 км по городскому трафику. Каждый день ямы, всегда есть потребность ремонтироваться, заменять некоторые детали. Если пострадаешь сам - должна быть определенная подушка, чтобы не остаться голодным хотя бы на время лечения. А сейчас ты работаешь фактически "на сегодня". Доходы уже не покрывают рисков.
Бойкотом курьеры хотят добиться:
- определения нижнего порога заработка за заказ (коэффициент);
- вернуть градацию премирования (бонусы);
- поднять вопрос качественного медицинского страхования и регистрации транспорта.
В конце марта 2020 года стачку устроили курьеры сервиса Glovo из-за пересмотра компанией системы оплаты.
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