Курьеры сети доставки еды Bolt Food начали забастовку из-за изменений условий работы. Об этом сообщается на Facebook-странице ОО "Трудовые Инициативы".

Ежедневно после 14:00 курьеры будут выключать приложение Bolt и прекращать работу. Бойкот будет длиться до начала переговоров с представителями компании.

"Забастовка началась после снижения выплат почти на 50%. Расходы на транспорт те же, риски те же, а денег вдвое меньше. Это нас возмутило!", - объяснил курьер Артем. Он объясняет, что работа курьеров сложная и опасная:

Постоянно слышишь о товарищах, которые попали в ДТП, лечатся, имели операцию и т.д. За 7 дней работы по 8-10 часов курьер проезжает более 1000 км по городскому трафику. Каждый день ямы, всегда есть потребность ремонтироваться, заменять некоторые детали. Если пострадаешь сам - должна быть определенная подушка, чтобы не остаться голодным хотя бы на время лечения. А сейчас ты работаешь фактически "на сегодня". Доходы уже не покрывают рисков.

Бойкотом курьеры хотят добиться:

определения нижнего порога заработка за заказ (коэффициент);

вернуть градацию премирования (бонусы);

поднять вопрос качественного медицинского страхования и регистрации транспорта.

В конце марта 2020 года стачку устроили курьеры сервиса Glovo из-за пересмотра компанией системы оплаты.