NASA планує запустити перші рейси повітряного таксі до 2024 року [ Редактировать ]
NASA починає тестувати повітряне таксі.
До 2024 року планують запустити перші рейси. Агенція тестуватиме такий авіатранспорт уперше. Вимірюватимуть рівень шуму під час злету, польоту й посадки повітряного таксі.
Команда також перевірить безпеку польотів. Випробування триватиме до 10 вересня. За три роки планують побудувати цілу мережу авіаперевезень у США.
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