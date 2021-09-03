Українсько-американська компанія Firefly Aerospace змушена була перервати випробування своєї космічної ракети Alpha, коли та вже була у повітрі.

Запуск відбувся сьогодні вранці з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії.

Після двох хвилин польоту на ракеті зафіксували аномалію, через що місію скасували, а ракету підірвали просто в повітрі.

В компанії заявили, що вибух був контрольований. Від випробування ракети довелося відмовитися у зв'язку з протоколами безпеки, коли зафіксували відхилення від запланованої траєкторії польоту.