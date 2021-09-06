У Німеччині за три тижні до парламентських виборів лідирує Соціал-демократична партія на чолі з Олафом Шольцем.

Він уже заявив, що в разі перемоги створить коаліцію із "Зеленими". Обіцяє підвищення мінімальної зарплатні, збільшення податків для заможних, а також пришвидшення переходу до відновлювальної енергетики.

Партія Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз, яку на виборах представлятиме її наступник Армін Лашет, відстає від лідера на п'ять відсотків.