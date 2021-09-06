Українські паралімпійці завершили олімпіаду на шостому місці в заліку нагород [ Редактировать ]
У Токіо відбулася церемонія закриття параолімпійських ігор, напрочуд вдалих для українських атлетів.
За 12 днів змагань вони здобули 98 нагород. Із них - 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посіла шосте місце за кількістю золота і п'яте за кількістю медалей загалом.
А наш плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Параолімпіади - він виборов сім меделей, п'ять із них - золоті.
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За 12 днів змагань вони здобули 98 нагород. Із них - 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посіла шосте місце за кількістю золота і п'яте за кількістю медалей загалом.
Марія Помазан виграла золото у штовханні ядра. А Владислав Загребельний став найсильнішим у стрибках у довжину. Україна тримається на п'ятому місці у медальному заліку. Має 77 нагород, 19 із яких - золоті.
Три срібла та бронзу вибороли сьогодні українські спортсмени. Марина Мажула здобула друге місце з веслування на байдарках. Також срібну медаль із легкої атлетики отримали Ігор Цвєтов і Оксана Ботурчук.
Дві золоті медалі здобули сьогодні українські паралімпійці у Токіо. Марія Помазан виграла золото у штовханні ядра.
Загалом у нас вже 75 медалей. Україна посідає шосте загальнокомандне місце.