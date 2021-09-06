Події на фронті: проросійські збройні формування обстрілювали позиції зі станкових гранатометів [ Редактировать ]
Окрім цього випадку, зранку проросійські збройні формування ще двічі порушили режим тиші. Наші позиції поблизу Зайцевого ворог накрив з автоматичних станкових гранатометів, а зі стрілецької зброї - вів вогонь у напрямку Невельського. Чотири обстріли зафіксували на Донбасі за минулу добу.
Зокрема, супротивник атакував українських захисників біля Золотого-4, Широкиного та Водяного. Утрат серед наших військових немає. З передової - репортаж Ігоря Левенка.
Це головна інформація від наших військових. Ворогові радіти ні з чого. Юрій розповідає, як днями супротивник ударив по них із забороненої Мінськими угодами зброї.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Прилетів птур, тобто протитанкова управляєма ракета. Вот в дане місце, тут стояла бойнічка…
Хлопці вважають, їм пощастило, хоча солдатське щастя не тільки у везінні. Вчасно помітив активність ворога - зміг урятуватися.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Він летить і приближається, так звук вшшшш і бух! Постійно тут якісь обстріли і ти вже звикаєш. Кожен постріл ловить слух, кожну атаку, і воно якби…
Армійці кажуть: жодна така атака не залишається безкарною, і це теж запорука армійського успіху. Дав ворогові по зубах - і він їх уже не показує.
Було отримано дозвіл на відкриття вогню у відповідь. Відповідно, противник на декілька днів замовк. Бійці кажуть, протитанкові ракетні комплекси - зброя не дешева. Втім, ворог застосовує її на всіх ділянках фронту.
Ігор Левенок, кореспондент:
Вочевидь, що боєприпасів ворог не шкодує, б'є по піхоті з протитанкових ракетних комплексів, хоча вартість одного такого заряду становить близько семи тисяч доларів…
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Тобто це недешеве задоволення стріляти ними, і я вже не перший раз повторююсь, що таку зброю довіряють лише професіоналам, щоб вона попадала прямо в ціль і щоб марно не ізрасходувати такий дорогоцінний боєприпас.
Проте, не цього разу. Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.
Знаєм, що як би вони сюда не стріляли, з божою допомогою, у нас все буде добре…
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