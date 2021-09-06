Окрім цього випадку, зранку проросійські збройні формування ще двічі порушили режим тиші. Наші позиції поблизу Зайцевого ворог накрив з автоматичних станкових гранатометів, а зі стрілецької зброї - вів вогонь у напрямку Невельського. Чотири обстріли зафіксували на Донбасі за минулу добу.

Зокрема, супротивник атакував українських захисників біля Золотого-4, Широкиного та Водяного. Утрат серед наших військових немає. З передової - репортаж Ігоря Левенка.

Це головна інформація від наших військових. Ворогові радіти ні з чого. Юрій розповідає, як днями супротивник ударив по них із забороненої Мінськими угодами зброї.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Прилетів птур, тобто протитанкова управляєма ракета. Вот в дане місце, тут стояла бойнічка…

Хлопці вважають, їм пощастило, хоча солдатське щастя не тільки у везінні. Вчасно помітив активність ворога - зміг урятуватися.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Він летить і приближається, так звук вшшшш і бух! Постійно тут якісь обстріли і ти вже звикаєш. Кожен постріл ловить слух, кожну атаку, і воно якби…

Армійці кажуть: жодна така атака не залишається безкарною, і це теж запорука армійського успіху. Дав ворогові по зубах - і він їх уже не показує.

Було отримано дозвіл на відкриття вогню у відповідь. Відповідно, противник на декілька днів замовк. Бійці кажуть, протитанкові ракетні комплекси - зброя не дешева. Втім, ворог застосовує її на всіх ділянках фронту.

Ігор Левенок, кореспондент:

Вочевидь, що боєприпасів ворог не шкодує, б'є по піхоті з протитанкових ракетних комплексів, хоча вартість одного такого заряду становить близько семи тисяч доларів…

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Тобто це недешеве задоволення стріляти ними, і я вже не перший раз повторююсь, що таку зброю довіряють лише професіоналам, щоб вона попадала прямо в ціль і щоб марно не ізрасходувати такий дорогоцінний боєприпас.

Проте, не цього разу. Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.