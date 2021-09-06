Саморобними мінами по мирному селищу. Українська сторона Спільного центру з координації вогню задокументувала черговий воєнний злочин окупантів на Донбасі.

Сьогодні на світанку ворожий безпілотник скинув на житловий район Зайцевого два саморобних боєприпаси. Пристрої були виготовлені за допомогою 3D-принтера, у кожному - до півкіло пластичної вибухівки. Як елементи ураження - спеціальні касети зі сталевими кулями, повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

З двох мін розірвалася лише одна. Жителі селища не постраждали.