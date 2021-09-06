Війна на Донбасі: ворог обстріляв Зайцеве із саморобних боєприпасів [ Редактировать ]
Саморобними мінами по мирному селищу. Українська сторона Спільного центру з координації вогню задокументувала черговий воєнний злочин окупантів на Донбасі.
Сьогодні на світанку ворожий безпілотник скинув на житловий район Зайцевого два саморобних боєприпаси. Пристрої були виготовлені за допомогою 3D-принтера, у кожному - до півкіло пластичної вибухівки. Як елементи ураження - спеціальні касети зі сталевими кулями, повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.
З двох мін розірвалася лише одна. Жителі селища не постраждали.
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