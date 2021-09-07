Південна Корея стала восьмою державою, яка має балістичні ракети [ Редактировать ]
Південна Корея озброїла підводні човни балістичними ракетами. Випробувальний запуск із нової субмарини власного виробництва здійснили минулого місяця, пише місцеве видання Yonhap з посиланням на власні джерела.
Так Республіка Корея стала восьмою державою, яка має таку зброю. Балістичні ракети підводних човнів є також у США, Росії, Британії, Франції, Індії, Китаю, а також у войовничого сусіда - КНДР. Пхеньян нещодавно продемонстрував кілька нових типів ракет і нині добудовує іще один підводний човен.
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