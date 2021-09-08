Сообщество Xiaomi официально опубликовало несколько концептуальных рендеров электромобиля Xiaomi M1 за авторством одного из пользователей сообщества.

По внешнему виду электромобиль Xiaomi M1 отличается обтекаемым дизайном кузова. Выглядит авто лаконично и стильно, а колеса имеют уникальную фактуру.

Что касается конфигурации, электромобиль Xiaomi M1 будет работать под управлением системы MIUI For Car, которая обеспечит интеллектуальное управление, автоматическое вспомогательное вождение, голосовой помощник Xiao Ai, большой голографический центральный экран управления и т.д.

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Также при зарядке в течение 5 минут время автономной работы может достигать 1000 километров.

Если будущая модель будет обладать таким же дизайном, привлечь новых клиентов будет довольно легко.

Увы, это не реальный дизайн, лишь фантазия от фанатов Xiaomi. Хотя это всего лишь смелое воображение, автор надеется, что его концепт вдохновит дизайнеров китайского производителя на выпуск собственного электромобиля.

Что насчет реального электромобиля?

В марте этого года генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь официально объявил о своем выходе на рынок электромобилей.

На специальном мероприятии компания заявила, что инвестирует 10 миллиардов долларов США в следующие 10 лет.

Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi Auto – последний крупный предпринимательский проект в его жизни. Он добавил, что в настоящее время он готов разрушить всю свою репутацию и бороться за идею автомобиля Xiaomi.

1 сентября 2021 года Xiaomi официально объявила, что Xiaomi Motors официально завершила производственную и коммерческую регистрацию. Название компании Xiaomi Motors Co Ltd.

Уставный капитал составляет 1,55 миллиарда долларов. Основатель, председатель и генеральный директор Xiaomi Group Лэй Цзюнь лично выступил в качестве законного представителя.

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