Південь Іспанії потерпає від лісових пожеж [ Редактировать ]
Південь Іспанії охопили лісові пожежі.
Загинув 44-річний рятувальник, який гасив вогонь. Найбільше потерпає регіон Малага. Там із одного з населених пунктів евакуювали майже тисячу людей. Деякі автошляхи через полум'я - заблоковані. До гасіння також залучили гелікоптери та літаки. Однак сильний вітер заважає взяти займання під контроль.
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