Ураган "Олаф" дістався Мексики [ Редактировать ]
Ураган "Олаф" дістався Мексики. Негода вирує на узбережжі штату Нижня Каліфорнія. Швидкість поривів вітру сягає 160 кілометрів за годину. Летовища Лос-Кабос та Ла-Пас скасували усі рейси. Порти не приймають судна.
Окрім того, влада регіону скасувала уроки в школах та організувала у їхніх будівлях притулки. А неподалік мексиканської столиці й далі борються з наслідками повені. На початку тижня з берегів вийшла річка Тула. 17 людей загинули - усі пацієнти ковідного шпиталю. Висока вода знеструмила лікарню, припинилося постачання кисню в палати. Загалом від паводка постраждали дві тисячі будинків.
Америка Ресендіз, жителька Мексики:
Ми втратили все. Не знаю, де тепер шукати роботу. Цей ресторан відкрила 40 років тому моя мати. Вона поклала своє життя, щоб нам добре жилося. Наш заклад був відомий. Боляче дивитися, що з ним стало.
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