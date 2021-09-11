У столиці завершився форум "Ялтинська європейська стратегія". Тривав він три дні. Сьогоднішній присвятили "Північному потоку-2", деолігархізації та відносинам з ЄС.

Які заяви лунали? та чим так приголомшила гостей президентка Естонії? Яна Танчак розкаже.

"Північний потік-2" у третій день форуму "Ялтинської європейської стратегії" - одна з головних тем, попри меморандум із Німеччиною - Сполучені Штати вважають російський газогін в обхід України небезпечним проєктом, який загрожує європейським державам. Так розпочав дискусію cтарший радник із енергетичної безпеки Державного департаменту США Амос Хохштайн. Він переконаний: якщо Росія заблокує транзит газу Україною, контрзаходи неминучі.

Амос Хохштайн, старший радник із енергетичної безпеки Державного департаменту США:

Те, що Сполучені Штати до них вдадуться, вочевидь, нікого не здивує. Але Німеччина приєдналася до нас у цій заяві, сказавши, що будуть певні наслідки.

Україна ж очікує письмових гарантій з боку партнерів, аби Росія не використовувала "Північний потік-2" як зброю проти України.

Андрій Єрмак, глава Офісу Президента:

Ми чуємо і працюємо з нашими партнерами - зі Сполученими Штатами, з Європою, з Німеччиною - для того, щоб Україна отримала реальний правовий міжнародний механізм гарантій.

Думки щодо другого "Північного потоку" на форумі лунали різні. Та учасники згодні - дискусії з цього питання - це добре.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Тут ще багато, скажімо так, крапок, ком в цьому питанні. Будемо бачити, як буде ліцензовано "Нордстрім-два" і коли нарешті газ почне потрапляти в Європу. Моє особисте відчуття - все вирішено. Але дискусія триває. І ця дискусія, вона дозволяє Україні, напевно, нашій газотранспортній системі дає шанс для того, щоб були захищені національні інтереси; а це найголовніше.

Про верховенство права на форумі дискутувати довелося за відсутності Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Не прийшов, бо захворів на коронавірус. Але долучився онлайн.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:

Одним з ключових питань є верховенство права. Я впевнений, що за останні роки нам дуже важливо, щоб ми об'єднували зусилля не дивлячись на прапори, не дивлячись на лозунги, які є у партій. Рухались єдиним шляхом. Саме це допоможе розвиватися нашій державі.

Онлайн на форумі була присутня і президентка Естонії Керсті Кальюлайд. І фактично ошелешила своєю промовою присутніх. Заявивши: від членства в ЄС Україну віддаляють світлові роки.

Керсті Кальюлайд, президентка Естонії:

Вірю, одного разу Україна приєднається до ЄС. Я хотіла б повного членства для України. Але знаю, що це може відбутися тільки з умовами. Я не з тих, хто говорить, що "цього ніколи не станеться, просто ухваліть проміжне рішення".

В ексклюзивному коментарі "Подробицям" заяву Кальюлайд прокометував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відверто каже: такі слова дещо демотивують.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Замість того, щоб зосередитись на допомозі, на сприянні Україні в набутті членства в ЄС, вона сама дає аргумент скептикам відкладати цей процес, бо скептики кажуть на її слова "о, так, навіть Естонія вже каже що це має бути щонайменше за 20 років". Звісно це їх розслабляє і починає відкладати наші інтеграційні процеси.

Попри розбіжності в думках щодо того, як долати та які саме виклики - гості форуму одностайно заявляють: такий майданчик, як "Ялтинська європейська стратегія" - необхідний як ніколи. Бо саме тут можна зрештою почути одне одного.