В течение двух дней в стране подтвердили более тысячи случаев/ фото: pravda.com.ua

На территории Государства Израиль лабораторно подтвердили 1439 случаев заражения коронавирусной инфекцией у вернувшихся из Украины хасидов-паломников. Об этом сообщает портал NEWSru.

Таким образом, в течение двух выходных дней в стране зафиксировали 1,7 тысяч случаев заражения COVID-19 у хасидов, которые приехали из других стран. При этом сейчас около 2 тысяч израильтян находятся в Украине в связи с положительными ковидными тестами.

Отмечается, что 205 паломников подозревают в подделке результатов анализов. Известно, что гражданам Израиля, которые находятся в Украине, придется прибывать в стране вплоть до выздоровления, после чего они смогут беспрепятственно вернутся в Израиль.

Ранее мы писали, что в город Умань, который находится в Черкасской области, перед приездом паломников-хасидов, привезли средства индивидуальной защиты и антисептики. В случае необходимости, паломники смогут получить стационарную помощь. Там развернули основные и резервные койки.

Кроме того, в городе Умань, который находится в Черкасской области, обнаружены 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией у хасидов-паломников, которые приехали отмечать еврейский Новый год "Рощ ха-Шана".

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