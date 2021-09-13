На Рівненщині завершився конкурс на кращий танковий взвод України. Свою міць упродовж двох тижнів танкісти демонстрували на полігоні. Усе для того, аби до професійного свята, яке відзначали напередодні, визначити, хто ж найвправніше керує танками.

Гуркіт танків на рівненському полігоні не вщухав впродовж двох тижнів. Бійці зі всієї України виборювали звання кращого танкового взводу.

Ігор Дворкін, військовослужбовець:

Це потрібно для армії. Злажене, швидке виявлення цілей. Вся бойова, вся перевірена. Так що я думаю ще повоюєм.

Вправлялися на влучність. Стріляли майже наосліп - лише за координатами. Вражали рухомі і нерухомі цілі. Тримали оборону та йшли в наступ.

Зійшлися і в танковій дуелі. Для цього застосували систему "лазертаг". У майстерності вправлялися п'ять танкових взводів. Серед них - морські піхотинці. Свої вміння та маневреність демонстрували на танках Т-80.

Юрій Никуляк, командир зведеного танкового взводу морської піхоти:

Переваги в бою ті, що ми можем тихо під'їхати, нанести вогневе ураження противнику і так само тихо відійти з займаних позицій.

Найкращою у танкових боях стала 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

Ці хлопці відвезуть на Харківщину головний перехідний приз змагань - "золотий"танк.

Роман Зуй, командир танкового батальйону 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка:

Замисел цього конкурсу був не досягти перемоги якомусь танковому взводу, а поділитися бойовим досвідом, дізнатися, які фахові навички у інших бойових побратимів, тому що ми виконуємо одне завдання і повинні бути впевненні, що наш фланг прикривається.

За час війни такі змагання проводяться же вп'яте. Усе для того, аби в тилу перевірити на міць броню.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України:

Наші танкісти, ну дійсно показують хороші результати, показують високу навченість, готовність до дій у будь-яких умовах обстановки. Вони можуть гарантовано надати відсіч будь-якому ворогу на будь-якому напрямку.

І попри те, що наші танки нині відведені від переднього краю, бо того вимагають мінські домовленості, бійці та техніка повинні бути завжди напоготові. Адже ворог попри оголошене чергове перемир'я щоразу вдається до нових провокацій.

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України:

Починаючи з перших днів війни ми намагаємося бойовий досвід, який отримуємо, якось його узагальнювати і відповідно впроваджувати. І це дуже чудово, коли саме на змаганнях ми не зациклюємося на виконанні якихось там стандартних підготовчих вправ або вправ контрольних стрільб, а саме відпрацьовуємо питання, які нам далися кров'ю.

Усі бійці, які вели умовний бій на полігоні під Рівним, довели - готові дати відсіч щойно буде такий наказ.