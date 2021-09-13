Найбільшу партію наркотиків із початку року конфіскували в Колумбії.

Тамтешнім військовим вдалося вилучити майже дві з половиною тонни кокаїну, - повідомив міністр оборони країни. За його словами, наркотики належали злочинному угрупованню "Клан затоки". Вартість партії оцінюють у 80 мільйонів доларів. Катер із "товаром" знайшли за 300 кілометрів від острова Сан-Андрес.

Затримали п'ятьох осіб, із них четверо - колумбійці. Загалом із початку року в країні конфіскували 235 тонн кокаїну.