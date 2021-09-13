Лукашенко збирається розмістити зенітно-ракетні комплекси на кордоні із Україною [ Редактировать ]
Лукашенко хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це він заявив під час візиту на полігон, де відбувалися військові навчання "Захід-2021". За словами Лукашенка, окрім "загрози НАТО" із заходу, він почав вбачати також небезпеку з півдня, з ... України.
Цитую - "нас починають з півдня підігрівати, а що ще буде...". Тому наляканий білоруський очільник збирається придбати в Росії озброєння на понад мільярд доларів. Окрім ЗРК С-400, ідеться про купівлю десятків літаків і вертольотів.
Усе планують поставити до 2025 року. В українському МЗС заявили, що через дії Лукашенка Україна отримає на півночі ще тисячу кілометрів джерела небезпеки.
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