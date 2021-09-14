Спільний центр з контролю та координації звернувся із заявою про порушення перемир’я [ Редактировать ]
Українська сторона СЦКК передала ноту протесту ОБСЄ щодо грубих порушень перемир'я незаконними збройними формуваннями.
Адже загострення призвело до поранення 13-тьох і загибелі чотирьох армійців 11 та 12 вересня. У разі подальшого загострення обстановки - військовослужбовці ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил і засобів - йдеться у заяві.
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