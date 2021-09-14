До ОБСЄ надійшла нота протесту про порушення перемир’я [ Редактировать ]
Українська сторона СЦКК передала ноту протесту ОБСЄ щодо грубих порушень перемир'я незаконними збройними формуваннями.
Адже загострення призвело до поранення 13-тьох і загибелі чотирьох армійців 11 та 12 вересня. У разі подальшого загострення обстановки - військовослужбовці ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил і засобів - йдеться у заяві.
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Адже загострення призвело до поранення 13-тьох і загибелі чотирьох армійців 11 та 12 вересня.
Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій із нашого боку немає, а у вантажівки.
Це командир механізованого відділення Дем'ян Данилів із Львівщини, йому було 24.
Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь.
Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси.