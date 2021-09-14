SpaceX запустила в космос інтернет-супутники Starlink [ Редактировать ]
Чергова партія! SpaceX запустила в космос 51 інтернет-супутник Starlink. Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся на космодромі Космічних сил США в Каліфорнії.
Із травня 2019 це вже 31 виведення супутників Starlink. Загалом - на орбіті їх уже понад 1700. Однак цього разу SpaceX доправила на орбіту оновлену версію супутників. Вони обладнані лазерними лініями зв'язку, що дозволяє їм мінімізувати втрату часу при передачі даних через наземні станції.
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