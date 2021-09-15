У тому, що нині на Донбасі - серйозне загострення, переконався і наш військовий кореспондент Руслан Смєщук. Знімальна група потрапила під обстріл. Ексклюзивний матеріал із фронту - далі.

Навкруги свіжі вирви - від ворожих гаубичних снарядів, а на горизонті окупована Горлівка, з боку якої сюди й гатили. Осколки від снарядів ще навіть не встигли окислитися.

Вони вздовж посадки - орієнтир чітко знають. І можуть просто ну так взяти - тух тух тух і сюди накласти. І все - тому що клацає весь час тут.

Але наразі саме в цих окопах тихо. Проте доки працюємо тут - чуємо як по позиціях в сусідньому Нью-Йорку - гатить ворожа артилерія.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Періодично на горизонті ми чуємо поодинокі потужні вибухи й серії вибухів. Це вже протягом декількох годин, як повідомляють військові, супротивник обстрілює їхні позиції з-під Горлівки із гармат.

Наразі на цьому напрямку, та і взагалі майже по всій лінії фронту, суттєве загострення.

Кожен день прилітає - нема такого дня, щоб не прилітало. ми зараз з вами спілкуємося - і може прилетіти - так що так.

Невдовзі переконуємося в цьому особисто. При переміщенні з однієї позиції на іншу - ворожий вогонь притискає нас до землі.

та та та - в окоп - бігом! в траншею! бігом в окоп - та та та - Оце те, що я вам казав - на рівному місті.

Як тільки стрілянина вщухає, військові намагаються вивезти нас з передових окопів трохи далі в тил - там, де безпечніше. Але тільки-но починаємо рух - знову активізується ворожий кулемет.

Лежать! Давай! Трішь. На позицію! Реб у них тут четенько працює. На позицію! Плюс!

Тож доводиться хутко перебігати у більш захищену частину окопів - адже в будь-яку мить може "прилетіти" і щось по важче.

Вот вам началось веселье. Бачите яке в нас хороше перемирря?

Руслан Смещук, кореспондент:

Коли ми вже виходили з позиції почалися поодинокі простріли, а потім і щільні досить обстріли з кулеметів, тому нам сказали сховатися в укриття. Така ситуація небезпечна тим, що часто от такі простріли - це прикриття для ворожого снайпера.

Проте цього разу просто перечекати, коли ворог припине обстрілювати українські позиції, нам не вдається.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Вогонь стає небезпечним і вояки отримали дозвіл на відкриття вогню у відповідь. І от зараз тут відбувається стрілецький бій.

Вояки б'ють по вогневих точках супротивника. При цьому діють вкрай обережно: змінюють бійниці та не затримуються на одному місці довше декількох секунд. Аби не стати здобиччю для ворожих снайперів.

Невдовзі українським солдатам вдається вгамувати ворога - і нас евакуюють у безпечне місце. І от саме в таких умовах, а часто і набагато гірших і небезпечних, для цих мужніх чоловіків проходить кожен день їхнього фронтового життя. Сьогодні вночі ворожий снайпер застрелив ще одного захисника...