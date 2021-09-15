Под Киевом во время застолья умер судья Печерского райсуда - СМИ

В частном доме в Погребах отдыхали и выпивали адвокат Петр Онопенко, следователь Соломенского районного управления полиции Евгений Хоменко и судья Печерского районного суда Виталий Писанец. Во время застолья у судьи внезапно пошла кровь из носа. Спасти его жизнь не удалось