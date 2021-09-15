СБУ знайшла схрон зброї на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
Під час навчань на кордоні з Білоруссю СБУ знайшла схрон зі зброєю. арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове. Зі сховку дістали вибухівку, магазини до автомата і патрони.
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