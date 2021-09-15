Пандемія коронавірусу стала найскладнішим випробуванням для людства - Антоніу Гутерреш [ Редактировать ]
Пандемія коронавірусу стала найскладнішим випробуванням для людства після Другої світової. Таке заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш перед відкриттям 76 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Він наголосив, що епідемія поглибила нерівність, завдала удару по економіці та довела до злиднів мільйони людей по всьому світу. Аби рухатися далі, люди мають вакцинуватися та розвивати "зелені" технології.
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