Пандемія коронавірусу стала найскладнішим випробуванням для людства після Другої світової. Таке заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш перед відкриттям 76 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він наголосив, що епідемія поглибила нерівність, завдала удару по економіці та довела до злиднів мільйони людей по всьому світу. Аби рухатися далі, люди мають вакцинуватися та розвивати "зелені" технології.