Родичі жертв авіакатастрофи МН-17 виступили у Нідерландському суді [ Редактировать ]
У Нідерландах на слуханнях у справі MH-17 напередодні виступили ще восьмеро родичів жертв авіакатастрофи. Рідні загиблих закликали винних взяти на себе відповідальність та розповісти правду про трагедію.
А ще - просили про допомогу російський народ, оскільки офіційна Москва відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що ЗРК "Бук", із якого збили Боїнг, належить 53 зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську.
Наступне судове засідання відбудеться завтра, слово матимуть ще вісім родичів загиблих. Нагадаю, боїнг малайзійських авіаліній збили в небі над окупованою Донеччиною в липні 14 року. Загинули 298 людей - усі, хто був на борту.
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Міжнародна слідча група дійшла висновку, що ЗРК "Бук", із якого збили Боїнг, належить 53 зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську.
Боїнг малайзійських авіаліній збили із ЗРК "Бук", що належить 53 зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську.
Судно виконувало місцевий пасажирський рейс до Сибіру. Падіння сталося за 500 кілометрів від Іркутська. На борту перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу.
Судно виконувало місцевий пасажирський рейс до Сибіру. Падіння сталося за 500 кілометрів від Іркутська. На борту перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу.
Протягом десяти днів родичі загиблих пасажирів надаватимуть свідчення у Гаазі. Щоб взяти участь у засіданнях, рідні жертв приїдуть з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.