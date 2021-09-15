У Нідерландах на слуханнях у справі MH-17 напередодні виступили ще восьмеро родичів жертв авіакатастрофи. Рідні загиблих закликали винних взяти на себе відповідальність та розповісти правду про трагедію.

А ще - просили про допомогу російський народ, оскільки офіційна Москва відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що ЗРК "Бук", із якого збили Боїнг, належить 53 зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Наступне судове засідання відбудеться завтра, слово матимуть ще вісім родичів загиблих. Нагадаю, боїнг малайзійських авіаліній збили в небі над окупованою Донеччиною в липні 14 року. Загинули 298 людей - усі, хто був на борту.