Стоунгендж зачинили на капітальний ремонт. Реставрацію востаннє робили 60 років тому. Нині за допомогою лазерного сканування у велетенських валунах виявили тріщини.

Бетонний розчин, яким брили скріпили між собою у минулому столітті - теж почав розсипатися. Тож нині його замінять вапняковою сумішшю. Тріщини у каменях - заліплять.

Роботи планують завершити за два тижні. Стоунгендж - це коло з кам'яних стовпів діаметром понад сто метрів. Його звели приблизно в той самий час, що і піраміди Хеопса. Утім, призначення пам'ятки - досі залишається загадкою.